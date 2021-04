Foto: MATTHEW FEARN/ dpa





Gerry Marsden (*24. September 1942; †3. Januar 2021)

An der Liverpooler Anfield Road erklingt sein Lied ebenso wie im Celtic Park in Glasgow. In Deutschland wird der Song auch vor den Spielen von Borussia Dortmund aus zehntausenden Stimmen intoniert: „You'll Never Walk Alone“ ist die wohl bekannteste Fußball-Hymne der Welt. Bevor sie in den Fankurven gesungen wurde, machte die britische Band Gerry and the Pacemakers das Lied mit ihrer Version aus dem Jahr 1963 populär. Anfang des Jahres ist deren ehemaliger Sänger Gerry Marsden im Alter von 78 Jahren verstorben.