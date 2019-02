1 / 13 Foto: Imago



Als Soapdarsteller bei "Gute Zeiten schlechte Zeiten" eroberte Oli P. die Frauenherzen im Sturm. Musikalisch startete er mit dem Grönemeyer-Cover "Flugzeuge im Bauch" durch.

1 / 13 Foto: Imago



Mit Songs wie "Cotton Eye Joe" und "Wish You Were Here" haben Rednex in den 90er Jahren die Charts beherrscht.

1 / 13 Foto: Imago



Landeten in den 90er Jahren mit Songs wie "Celebration" und "I Wanna B with U" in den Charts: Fun Factory.

1 / 13 Foto: Imago



Kommt auch nach Bremen: Culture Beat mit Sängerin Jacky Sangstar.

1 / 13 Foto: Imago



Darf natürlich auch nicht fehlen: Captain Jack.

1 / 13



Hatten unter anderem mit "Coco Jambo" einen Riesen-Hit: Mr President (Foto: Delroy Rennalls).

1 / 13 Foto: Imago



Ihr Hit "The Power" gehörte zu den Hymnen in 90ern: Snap.

1 / 13



"Sing Hallelujah", "It's my life" oder "Hello Africa": Die Hits von Dr. Alban sind Kult.

1 / 13 Foto: Imago



Das niederländische Duo 2 Unlimited landete in der 90er etliche Riesen-Hits - darunter "No Limit".

1 / 13 Foto: Imago



Der Hit "Omen III" schaffte es auf Platz eins der deutschen Charts. Dafür gewann Magic Affair 1995 den Echo als erfolgreichster Dance Art.

1 / 13 Foto: Frank Rumpenhorst/dpa



Moderiert die Show und legt als DJ auf: Mola Adebisi.