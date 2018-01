Kennen Sie noch Lolle aus "Berlin, Berlin"? Oder Hoss aus "Bonanza"? Oder Alf, den kuscheligen Außerirdischen? Erinnern Sie sich noch an Catweazle, die bezaubernde Jeannie oder die Familie Felix? An die Waltons und MacGyver? Es gab in der Vergangenheit sehr viele erfolgreiche Fernsehserien, die sich die Onlineredaktion als Neuauflage zurück auf den Bildschirm wünscht.