Kaum ein Präsident der USA war so umstritten wie Donald Trump. Am 20. Januar 2017 wurde er in sein Amt eingeführt und spaltet seitdem nicht nur die USA sondern auch die Welt.

Rassismusvorwürfe, umstrittene Gesetze und die Ermittlungen in der Russlandaffäre begleiten den 71 Jahre alten Präsidenten nahezu täglich. Dabei hat er mit vielen Dekreten das Gesicht der USA bereits entscheidend konservativ verändert.