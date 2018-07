Die neue "Forbes"-Liste der am besten bezahlten Promis ist da. Der Boxer Floyd Mayweather hat sich auf Platz eins hochgekämpft. Eine kleine Überraschung ist die Drittplatzierte.

Das US-Magazin "Forbes" schätzt regelmäßig die Vermögen der reichsten Menschen der Welt - so auch die der Stars. Geschätzt werden die vorsteuerlichen Einnahmen von Juni 2017 bis Juni 2018. Das Schätzverfahren ist sehr aufwendig und gilt in Wirtschaftskreisen in der Regel als zuverlässig.