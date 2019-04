Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Riesige Rauchsäule über Paris Großbrand in der Kathedrale Notre-Dame

Ein Feuer hat am Montagabend Teile der Kathedrale Notre-Dame in Paris zerstört, der kleine Spitzturm brach zusammen. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist noch unklar. Notre-Dame ist eine der Pariser Top-Touristenattraktionen und wird jährlich von Millionen von Menschen besucht. Die Kathedrale steht im Herzen der Stadt auf der Île de la Cité. Ihre Geschichte reicht bis in die Mitte des 12. Jahrhunderts zurück.