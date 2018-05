Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Solingen 1993 Große Solidarität nach den Anschlägen

Im Mai 1993 zündeten vier Rechtsradikale in Solingen das Haus einer türkischen Familie an. Viele Menschen gingen daraufhin in der Stadt auf die Straße, um ihre Solidarität zu bekunden.