Unwetter in Deutschland Hagel zerstört Autoscheiben und Hausfassaden in Bayern

Am Montagabend ist es im Süden und Osten Deutschlands zu starken Unwettern gekommen. In Bayern gab es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) Orkanböen von bis zu 120 Kilometern pro Stunde und große Hagelkörner mit einem Durchmesser von bis zu sechs Zentimetern. In mehreren Orten im Großraum München seien durch den Hagel Autoscheiben und Dachfenster zu Bruch gegangen. Wir zeigen Bilder.