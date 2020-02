In Köln weint der Dom, Düsseldorf zeigt den Rassismus als tödliche Waffe: Die Karnevalshochburgen beziehen in den Rosenmontagszügen deutlich Position gegen Rechtsextremismus. Bis zur letzten Minute hatten die Wagenbauer an den politischen Mottowagen gearbeitet. Das Wetter macht dem Treiben keinen Strich durch die Rechnung: Nachdem am Sonntag zahlreiche Umzüge wegen drohender Orkanböen abgesagt wurden, rechnete der Deutsche Wetterdienst zum Höhepunkt des Straßenkarnevals am Montag nur mit schwachen Windböen. Allerdings: Ihren Regenschirm sollten die Jecken dabeihaben. Der Kölner Rosenmontagszug startet um 10.00 Uhr, in Düsseldorf geht es um 12.14 Uhr los.

„Uns Hätz schleiht för Hanau“ - unser Herz schlägt für Hanau, steht auf dem Kölner Mottowagen. Die Wagenbauer haben ihren Dom auf einem Motivwagen mit hängenden Turmspitzen und Tränen im Auge dargestellt. „Karneval ist bunt, nicht braun!“, sagte Zugleiter Holger Kirsch der Deutschen Presse-Agentur. „Mit dem zusätzlichen Wagen gleich zu Beginn des Rosenmontagszuges wollen wir an die Opfer der schrecklichen Tat von Hanau erinnern und zugleich ein Zeichen für Toleranz und Weltoffenheit setzen.“

Die Düsseldorfer Wagenbauer stellen den Rassismus als Pistole dar, die aus dem Mund eines Mannes mit hochrotem Kopf ragt. Auf seiner Wange steht: „Aus Worten werden Taten!“ An der Seite stellen die Jecken um Wagenbauer Jacques Tilly den Kontext zu rechtsextremen Taten her: „NSU, W. Lübcke, Halle, Hanau“. „Unsere politischen Werte werden in ihrem Kern angegriffen, das kann der Düsseldorfer Karneval nicht verschweigen“, hatte der Düsseldorfer Wagenbauer Jacques Tilly im Vorfeld angekündigt.