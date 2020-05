Von antiken Schlachten, über Bürger-, Vietnam-, Golf- und Weltkriege bis hin zu Science-Fiction-geladenen Gefechten, die in einer fernen Zukunft spielen. Kriege waren und sind ein viel behandeltes Thema in der Filmgeschichte. Und so stand auch der Zweite Weltkrieg immer wieder im Zentrum vieler Drehbücher. Mal ist es das Schlachtgeschehen selbst, das im Mittelpunkt steht. Mal ist es das Schicksal der Menschen fernab des Schützengrabens. Einige Filme sprechen sich in ihrer Botschaft klar gegen Krieg aus, andere feiern ihre Protagonisten als ehrenwerte Kriegshelden, die gerade ein spannendes Abenteuer erlebt haben. Einige Filme wollen aufklären und Geschichte vermitteln, bei anderen wiederum geht es vor allem um actionreiche Bilder. Wir stellen eine Auswahl vor.

Übrigens: Schon während des Krieges gab es viele Filme. Sie wurden vor allem als Propagandamittel eingesetzt. Die Nazis wollten die Bevölkerung so zum Durchhalten motivieren. Auch die Amerikaner betrieben mit Filmen wie „Air Force“ (1943) Kriegspropaganda. Das endete allerdings mit dem Kriegsende 1945. In den Jahren nach dem Krieg sind nur sehr wenig Filme darüber entstanden. Niemand wollte das Kampfgeschehen sehen, Heimat- und Liebesfilme sowie Komödien erfreuten sich größerer Beliebtheit.