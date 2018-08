1 / 36 Foto: picture alliance/Stringer/AP/dpa



1984 brachte Madonna das Album "Like a Virgin" auf den Markt und präsentierte die gleichnamige Single daraus bei der ersten Verleihung der MTV Video Music Awards. Mit ihrem Outfit, einem Hochzeitskleid und dem Boy-Toy-Gürtel, schockte sie US-amerikanische Elternverbände und konservative Medienwächter. Ihre Fans kopierten seither ihren Stil.





Im Video zur Single "Material Girl" kopierte Madonna ebenfalls einen Stil - den ihres Vorbilds Marilyn Monroe.





Am Filmset lernte Madonna den Schauspieler Sean Penn kennen, den sie 1985 an ihrem 27. Geburtstag heiratete. 1989 trennte sich das Paar.





Der Playboy veröffentlichte 1985 vier Nacktaufnahmen von Madonna, die der Fotograf Martin Schreiber 1979 von der damals 20-Jährigen gemacht hatte. Madonna finanzierte sich seinerzeit ihre Tanzausbildung von dem wenigen Geld, das Schreiber ihr zahlte. Der Fotograf verkaufte die Bilder an das Magazin und hat mittlerweile sogar einen Bildband über die "nackte Madonna" veröffentlicht.





1985 spielte Madonna in dem Kinofilm "Susan ... verzweifelt gesucht" eine Hauptrolle. Der Film wurde von Kritikern gelobt.





Nach dem Erfolg von "Susan ... verzweifelt gesucht" versuchte Madonna sich weiter auch als Schauspielerin. Die Filme "Shanghai Surprise" und "Who's That Girl" (Foto) floppten jedoch. Alben und Singles verkauft Madonna jedoch weiter millionenfach.





Brennende Kruzifixe und religiöse Symbolik mit sexuellen Anspielungen sowie die Thematisierung von Rassismus: 1989 brachte Madonna das Video zu "Like a Prayer" auf den Markt und sorgte damit für einen riesigen Skandal. Es hagelte Proteste von Seiten der katholischen Kirche und von US-amerikanischen Religionsgemeinschaften. Der Brausehersteller Pepsi stoppte daraufhin eine Kampagne mit Madonna.





1990 startete Madonna ihre neue Welttournee "Blond Ambition World Tour", und vor allem ihre Performance zum Song "Like a Virgin" prägte ihr Image nachhaltig. In einem Bustier des französischen Designers Jean Paul Gaultier mit kegelförmigem BH simulierte sie eine Masturbation auf der Bühne. Der Vatikan rief daraufhin zum Boykott von Madonnas Konzert in Rom auf.





Madonna, das Allround-Talent: 1990 kam der Film Dick Tracy auf den Markt. Mit Filmkollege Warren Beatty begann Madonna eine Affäre, die aber schnell nach dem Erfolg des Films endete.





Das Video zu "Vogue" machte 1990 aus Madonna eine Schwulen-Ikone. Kein Geringerer als Star-Regisseur David Fincher zeichnete für den Clip verantwortlich. Madonna bezog damals als eine der ersten Superstars Stellung zum Thema Homosexualität und gab eine Erklärung über schwule Freunde und Familienmitglieder ab.





Der nächste Skandal ließ nicht lange auf sich warten: Im Video zu "Justify my Love" zeigte sich Madonna freizügig mit ihrer damaligen Affäre Tony Ward. Viele Fernsehstationen in den USA verbannten den Clip ins Nachtprogramm oder sendeten ihn gar nicht.





1991 gewann Madonna den Oscar für "Sooner or Later" aus dem Film "Dick Tracy". Zur Verleihung des Academy Awards begleitete sie niemand Geringeres als Michael Jackson.





1991 veröffentlichte Madonna den Dokumentarfilm "In Bed with Madonna". Werbewirksam sorgte sie auf dem Filmfestival von Cannes für Aufsehen, als sie auf dem Roten Teppich ihren Kimono öffnete und sich in Dessous zeigte.





1992 kam das Album "Erotica" auf den Markt: ein Konzeptalbum zum Thema Sexualität. Die Videos zu den Singles strotzen vor Fetisch-Symbolik. Werbewirksam veröffentlichte Madonna zeitgleich mit dem Album den erotischen Bildband "SEX". Er war innerhalb kurzer Zeit ausverkauft.





Das Konzept Provokation ging für Madonna in den Folgejahren weiter auf: Ihr Erotik-Thriller "Body of Evidence", der an den Erfolg von "Basic Instinct" anknüpfen sollte, floppte jedoch an den Kinokassen. Auch der Film "Dangerous Games" floppte, Madonnas Sex-Offensive erreichte nicht mehr das Publikum. Ihr Erfolg stagnierte.





Madonnas Tour "The Girlie Show" im Jahr 1993 wurde jedoch ein großer Erfolg. Diese Aufnahme zeigt Madonna während eines Konzerts in Istanbul. Der Auftritt war umstritten, auch in Deutschland versuchte ein Bundestagsabgeordneter die Shows zu verbieten. Madonna trat während der Tour mit Oben-Ohne-Tänzerinnen auf und deutete Gruppensex auf der Bühne an.





1994 veröffentlichte Madonna das weniger provokante Album "Bedtime Stories". Die Singleauskopplung "Take a Bow" wurde zu einer ihrer erfolgreichsten Singles überhaupt.





1996 engagierte Alan Parker Madonna für die Rolle der Evita Perón in der Musical-Verfilmung "Evita". Der Film wurde zur erfolgreichsten Muscial-Verfilmung der 1990er-Jahre, Madonna wurde für ihre Rolle mit dem Golden Globe ausgezeichnet. Auch mit dem Soundtrack zum Film feierte Madonna große Erfolge.





1996 brachte Madonna ihre erste Tochter Lourdes Maria in Los Angeles zur Welt. Vater des Kindes ist ihr damaliger Fitness-Trainer Carlos Leon.





Nach der Geburt ihrer Tochter konzentrierte sich Madonna wieder auf die Musik. Mit dem 1998 veröffentlichten Album "Ray of Light" konnte sie nahtlos an vorherige Erfolge anknüpfen. Das Album wurde zu ihrem erfolgreichsten Album in den 1990er-Jahren. Im Video zur Singles "Frozen" setzt sie auch wieder ein modisches Statement und zeigt sich im von Jean-Paul Gaultier entworfenen Gothic-Look.





1998 lernte Madonna den Regisseur Guy Ritchie kennen, den sie im Dezember 2000 heiratete.





Bereits im August 2000 kam der gemeinsame Sohn Rocco zur Welt. 2008 ließ sich das Paar scheiden.





Zum Film "Ein Freund zum Verlieben" brachte Madonna 2000 den Cover-Song "American Pie" auf den Markt. Der Film, in dem Madonna eine Hauptrolle spielt, floppte, der Song wurde zum Hit und sorgte dafür, dass ihr Anschlussalbum "Music" ebenfalls ein Erfolg wurde. Modisch setzte Madonna erneut einen Trend. Boots und Hüfthosen waren plötzlich wieder angesagt.





Obwohl für "Ein Freund zum Verlieben" mit der Goldenen Himbeere ausgezeichnet, konnte Madonna das Schauspielern nicht lassen. 2002 hatte sie einen kleinen Auftritt als Fechtlehrerin in "James Bond - Stirb an einem anderen Tag". Der Guy-Ritchie-Film "Swept Away" aus demselben Jahr, in dem sie eine Hauptrolle spielt, floppte jedoch.





Als Schauspielerin floppte Madonna oftmals, als Musikerin nicht: Der Titelsong zu "James Bond - Stirb an einem anderen Tag" wurde zum damals meistverkauften Bond-Titellied aller Zeiten.





2003 brachte Madonna ihr erstes Kinderbuch auf den Markt, das sofort zum Verkaufsschlager wurde. Die Gewinne aus dem Verkauf spendete Madonna an Kinderhilfsorganisationen.





Dieses Bild ging um die Welt: Bei den MTV Awards 2003 küsste Madonna zuerst Christina Aguilera, um dann zu einem noch längeren Kuss mit Britney Spears anzusetzen. Die Knutsch-Performance brachte die Pop-Queen wieder ins Gespräch.





2005 veröffentlichte Madonna die Single "Hung Up". Der Song, der ein Sample des Abba-Klassikers "Gimme! Gimme! Gimme!" enthält, wurde Madonnas größter Hit. Und auch bei der Vermarktung setzte Madonna neue Maßstäbe. Der Song war zunächst ausschließlich als Handy-Klingelton erhältlich. Nach der Veröffentlichung erreichte er in 41 Ländern Platz eins der Charts.





2006 zeigte sich Madonna auf ihrer "Confessions"-Tour wieder deutlich provokanter. BDSM-Anspielungen und eine Kreuzigungsszene, bei der die Pop-Diva einen Dornenkranz trägt, sorgten dafür, dass weltweit für Auftrittsverbote geklagt wurde. Auch die Auftritte in Deutschland standen in der Kritik. Die damalige Hannoversche Landesbischöfin Margot Käßmann rief zum Boykott der Show in Hannover auf. Jedoch ohne Erfolg. Die Tour wurde zur bisher erfolgreichsten Tour einer Künstlerin.





Kurz nach dem Wirbel um ihre Tour geriet Madonna erneut in die Schlagzeilen. Im Oktober 2006 adoptierte sie David, ein Kind aus Malawi. Die Berichterstattung rund um die Adoption war fast durchweg negativ. Madonna wurde vorgeworfen, die Adoptionsgesetze des Landes nicht eingehalten zu haben. Später erklärte Madonna ihre Gründe in der Oprah-Winfrey-Show.





2008 erschien Madonnas Album "Hard Candy", das zu ihrem zehnten Nummer-Eins-Album in Deutschland wurde.





Im Jahr 2012 trat Madonna bei der Halbzeit-Show des Super Bowl auf. Ihr Auftritt war das bis dato meistgesehene TV-Ereignis in den USA.





Und noch eine Adoption: Seit 2017 gehören die Zwillinge Esther und Stella zu Madonnas Familie. Die Geschwister stammen, wie die Kinder vorheriger Adoptionen, ebenfalls aus Malawi.





Madonnas bislang letztes Studioalbum erschien 2015 und trägt den Titel "Rebel Heart". Über ein neues Album ist derzeit nichts bekannt.