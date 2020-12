Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Weihnachtsimpressionen aus aller Welt O Tannebaum am Strand und im Elefantenmaul

Eine Weihnachtsfrau wandelt über Wasser, ein Tannenbaum wächst am Strand, ein riesiger Schneemann begrüßt Autofahrer in einem Drive-Thru-Weihnachtsdorf. Gibt's nicht? Doch gibt es. In unserer Fotogalerie haben wir weihnachtliche Impressionen rund um den Globus zusammengestellt. Viel Spaß beim Anschauen.