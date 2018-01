Mit Windgeschwindigkeiten bis zu 140 Stundenkilometer ist Orkantief "Friederike" am Donnerstag durch Deutschland gezogen. Der Sturm entwurzelte Bäume, deckte Dächer ab und sorgte für zahlreiche Bahnausfälle.

Am Nachmittag musste die Bahn aus Sicherheitsgründen bundesweit den Fernverkehr einstellen. In Niedersachsen und Bremen war auch der Nahverkehr davon betroffen. In Nordrhein-Westfalen wurden die Schüler frühzeitig nach Hause geschickt.