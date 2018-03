Von Franciscus Wenner

Die 2000er – was waren sie vielfältig! Eine unglaubliche Anzahl an Serien erblickte in den 00er Jahren das Licht der Welt, war in aller Munde und genauso schnell wieder aus den Köpfen der Zuschauer verschwunden, um Platz für neue TV-Highlights zu schaffen. Die Menschen trafen sich zum gemeinsamen Serienschauen oder verfolgten still und heimlich ihre "Guilty-Pleasure"-Serie, die alle anderen für peinlich hielten.

In dieser Fotostrecke zeigen wir Ihnen eine Auswahl der verschiedensten Serienhits aus den Jahren 2000 bis 2009. Vielleicht finden Sie hier die eine oder andere, die Sie noch unbedingt sehen müssen - oder Sie schwelgen gleich in Erinnerungen an die wundervolle Zeit, die Sie mit den Protagonisten ihrer Lieblingsserie verbracht haben.