Michael Schulte wird Deutschland beim diesjährigen Finale des Eurovision Song Contest in Lissabon vertreten. Das hat sich am Donnerstagabend beim ESC-Vorentscheid in Berlin entschieden. Der WESER-KURIER hatte zuvor eine Abstimmung unter seinen Leserinnen und Lesern gemacht. Diese hätten jemand anderes ins Rennen geschickt. In dieser Fotostrecke sehen Sie, für wen die meisten von ihnen abgestimmt haben.