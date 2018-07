Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Täter gefasst So ist die Lage nach dem Angriff in Lübecker Linienbus

Großeinsatz der Polizei in Lübeck: In einem Linienbus greift ein Mann unvermittelt Fahrgäste an. Wir zeigen Bilder vom Ort des Geschehens, auch Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) war dort.