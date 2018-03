Der Logistik-Milliardär und HSV-Investor Klaus Michael Kühne (80) hat am Montag offiziell sein zweites Hotel eröffnet. Nach Mallorca hat der gebürtige Hamburger, der geschäftlich von der Schweiz aus tätig ist, in der Hansestadt ein 5-Sterne-Superior-Hotel namens "The Fontenay" für rund 100 Millionen Euro gebaut.

Die Eröffnung hatte sich nach Bauverzögerungen und einem Wasserschaden mehrfach verschoben. Grundsteinlegung war vor vier Jahren. Der Bau ist für Kühne wie die Errichtung einer "kleinen Elbphilharmonie" gewesen: "Ganz so schlimm war es bei uns nicht. Aber wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht." Das Hotel sei teurer geworden als geplant, räumte der Investor ein, ohne konkreter werden zu wollen. "Die Endabrechnung liegt noch nicht vor." Rund 100 Millionen Euro waren bislang als Investition genannt worden.