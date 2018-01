Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Wegen Dauerregen und "Burglind" So steigt das Hochwasser in Mittel- und Süddeutschland

Laut Wettervorhersage bleibt die Lage in den nächsten Tagen angespannt. Der Dauerregen am Oberrhein und in den Vogesen wird Rhein und Mosel weiter ansteigen lassen. Auch viele kleinere Flüsse könnten in den nächsten Tagen über die Ufer treten.