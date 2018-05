Hunderttausende Saisonarbeiter, vor allem aus Rumänien und Polen, arbeiten in der Spargelsaison in Deutschland. Die Arbeit ist hart, der Lohn beträgt 8,84 Euro die Stunde. Wir haben einige Spargelstecher vom Erdbeer- und Spargelhof Wichmann in Bremen begleitet. Sie berichten uns, warum sie nach Deutschland kommen, wie sie Kontakt zur Familie halten und welche Hoffnungen sie hegen.

Die Reportage zu den Bildern lesen Sie hier.