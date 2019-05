Nicht das Äußere ist entscheidend, so heißt es zumindest. Das Talent ist wichtig, um auf den Brettern, die die Welt bedeuten, bestehen und vielleicht sogar brillieren zu können. Nun kommt es allerdings hin und wieder vor, dass sich einige Stars zum Verwechseln ähnlich sehen. Ist es also doch das Äußere, was zum Ruhm stimmen muss?

Allerdings gibt es auch Fälle, in denen die Sternchen verwechselt werden, ohne, dass sie (bis vielleicht auf die Haarfarbe) sich tatsächlich ähneln. Schauen Sie durch unsere Fotostrecke und finden Sie heraus, wer sich das Gesicht scheinbar teilt.