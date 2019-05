Die Finalisten des Eurovision Song Contest in Tel Aviv stehen seit Donnerstagabend fest. Zehn Länder qualifizierten sich bereits im ersten Halbfinale am Dienstag, zehn weitere am Donnerstag. Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Spanien und Vorjahressieger Israel waren bereits von Anfang an für die Endrunde gesetzt.

In dieser Fotostrecke zeigen wir Ihnen die einzelnen Beiträge des ESC 2019. Anhand von Sternen können Sie bewerten, welche Stücke und Künstler Ihnen am besten gefallen.

Im Laufe des Samstags werden wir dann ein Ranking mit den Favoriten unserer Leser veröffentlichen. Welchen Auftritt sehen Sie als Sieger des Musik-Wettbewerbs? Stimmen Sie jetzt ab!