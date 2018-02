Am Donnerstagabend entscheidet sich, wer Deutschland in diesem Jahr beim Finale des Eurovision Song Contest vertreten darf. Dann sucht eine Jury gemeinsam mit dem Publikum beim Vorentscheid in Berlin aus sechs Bewerbern denjenigen aus, der den Song für Lissabon singen darf.

Im vergangenen Jahr hatte Deutschland beim Finale in Oslo mit Levina und ihrem Lied "Perfect Life" den vorletzten Platz belegt. Fast schon ein kleiner Erfolg, denn zuvor bildete Deutschland zwei Jahre in Folge das Schlusslicht. Die Zeiten, in denen deutsche Teilnehmer beim ESC geglänzt haben, wie mit dem ersten Platz für "Satellite" von Lena Meyer-Landrut im Jahr 2010, sind schon etwas her.

In dieser Fotostrecke stellen wir Ihnen die diesjährigen ESC-Hoffnungen vor, davon drei, die schon an der Castingshow "The Voice of Germany" erfolgreich teilgenommen hatten. Welche Stimme gefällt Ihnen am besten? Stimmen Sie ab.