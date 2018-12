Foto: dpa





Weihnachten bei Hoppenstedts

"Früher war mehr Lametta." Keiner kann so schön der guten alten Zeit hinterhernörgeln wie Opa Hoppenstedt. Denn Weihnachten hat alles so zu sein wie immer. Doch was erst alles passieren muss, bevor man es sich „so richtig gemütlich“ machen kann – und vor allem in welcher Reihenfolge –, darüber kann sich Loriots bekannteste Fernsehfamilie nicht einig werden. Auf jeden Fall versammelt sich die Familie Hoppenstdt unter dem Tannenbaum und das Enkelkind packt sein Atomkraftwerk aus.

Der Weihnachtsklassiker von Loriot um die Familie Hoppenstedt wurde ebenfalls in Bremen gedreht. Radio Bremen hatte sich 1978 in einem Altbremer Haus an der Horner Straße eingemietet. „Weihnachten bei Hoppenstedts“ war die letzte Arbeit von Loriot für Radio Bremen und die erste Sendung mit einer durchgehenden Handlung. Im Weihnachtssketch von 1978 führte Loriot nicht nur Regie, er spielte auch den Großvater, eine Rolle aus einem früheren Sketch. Evelyn Hamann spielte die Mutter.

24. Dezember: 13.30 Uhr, ARD / 18.05 Uhr, NDR / 22.30 Uhr, SWR / 23.40 Uhr, NDR / 23.15 Uhr, WDR

Und wer ihn dann immer noch nicht gesehen hat, kann das am zweiten Weihnachtsfeiertag nachholen:

26. Dezember: 3.40 Uhr, ARD