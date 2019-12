Foto: Annemarie Aldag/NDR/dpa





Dinner For One

Der Kultfilm läuft zwar nicht genau zur Weihnachtszeit, gehört aber trotzdem in die Zeit zwischen den Jahren. Die Geschichte kennt man mittlerweile auswendig und so richtig viel passiert sowieso nicht. Das, was passiert, ist dafür umso unterhaltsamer.

Wie immer kann man den Klassiker an Silvester und Neujahr fast in Dauerschleife gucken. Also: Hoch die Tassen und "The same procedure as every year, James!"

Dienstag, 31. Dezember,

15.40 Uhr, ARD und NDR

17.10 Uhr, NDR

18 Uhr, WDR

18.10 Uhr, RBB

18.45 Uhr, BR

19 Uhr, MDR

19.10 Uhr, HR

19.25 Uhr, SWR

19.40 Uhr, NDR

23.35 Uhr, NDR

Mittwoch, 1. Januar,

0.05 Uhr, BR

1.30 Uhr, ARD

5.10 Uhr, ARD