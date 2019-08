Der Klimawandel ist nirgendwo so sichtbar wie in der Arktis. Die Erderwärmung ist hier zwei bis dreimal so stark wie in anderen Weltregionen. In dieser Bildergalerie zeigen wir Fotos aus einer kleinen Inuit-Siedlung der kanadischen Arktis, die Bundesaußenminister Heiko Maas am 14. und 15. August besuchte. Weitere Informationen gibt es im Artikel.