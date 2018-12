Foto: dpa picture alliance Moderator Thore Schölermann ("The Voice of Germany") verbindet 2019 Berufliches und Privates: Endlich stehe er mit seiner Freundin Jana Julie Kilka (r.) für eine ProSieben-Sendung vor der Kamera. "Das wird wieder ein wilder Mix aus Beziehung und Arbeit, das ist immer sehr gefährlich", scherzt Schölermann. Und er hat Großes vor: "Jetzt würde ich gerne auch Jana mal heiraten, das ist alles noch geplant, wahrscheinlich für 2019. Das hab ich mir aber auch schon letztes Jahr vorgenommen. Ich glaube, ich sollte jetzt mal irgendwann loslegen."

Foto: Jens Kalaene/dpa Loslegen - das will auch Felix Jaehn . Der DJ ("Ain't Nobody") plant etwas ganz Besonderes - er möchte einen Gruppenleiterschein machen. "Ich war im Sommer in einem Zeltlager zu Besuch und hab da richtig Freude an der Arbeit mit Jugendlichen entdeckt." Da will er sich nun weiterbilden, um Kinder und Jugendliche "mit Sinn und Verstand" betreuen zu können.

