Ein Bienenvolk hat unterschiedliche "Angestellte": Es gibt Arbeiterinnen, Drohnen und natürlich die Königin. Jede Biene hat ihre individuelle Funktion und Aufgabe im Bienenstock.

Die männlichen Bienen bezeichnet man als Drohnen. Sie haben keinen Stachel, können also auch nicht stechen. Drohnen schlüpfen im Frühsommer aus unbefruchteten Eiern. In ihrem Leben besteht ihre einzige Aufgabe in der Begattung der Königinnen. Zehn bis vierzehn Tage nachdem sie geschlüpft sind, fliegen sie aus dem Bienenstock um sich mit jungen Königinnen zu paaren. Danach sterben sie. Diejenigen die bis zum Herbst überleben, werden aus dem Bienenstock vertrieben.

Gleich nach dem Schlüpfen machen sich die Arbeiterbienen, zu denen die meisten Bienen eines Volkes gehören, an das Erledigen ihrer Aufgaben. Diese ändern sich im Laufe des Lebens einer Arbeiterin. Jede Biene hat eine individuelle Funktion und Aufgabe. Beispielsweise säubern sie die Waben, später füttern sie die Larven der Königin oder helfen beim Bau der Waben. Außerdem sind sie als Sammlerinnen, Honigproduzentinnen, Heizerbienen und Tankwartbienen tätig. Zudem gibt es Wächterinnen, welche den Bienenstock verteidigen. Im Sommer geborene Arbeiterbienen werden vier bis sechs Wochen alt, im Winter geborene haben größere Energiereserven und leben bis zu sechs Monate lang.

In jedem Bienenstock gibt es nur eine Königin. Sie ist die Einzige, die Eier legen kann und sorgt somit für das Fortbestehen des Bienenvolkes. Großgezogen wird sie von Arbeiterinnen mit sogenanntem „Gelee Royal“, dieser Weiselfuttersaft wird von ihren Futtersaft- und Oberkieferdrüsen gebildet. Später wird sie von Hofstaatbienen umsorgt. Um sich vollkommen zu entwickeln, braucht die Königin 16 Tage. In ihrem Leben fliegt sie nur einmal aus dem Stock heraus - zu ihrem Hochzeitsflug. Danach legt sie bis zu 2000 Eier am Tag, um für den Erhalt ihres Volkes zu sorgen. In ihrem gesamten Leben, welches bis zu sechs Jahre andauern kann, legt sie insgesamt bis zu 500.000 Eier.

Im Gegensatz zu Menschen, die ungefähr 60 bis 65 Bilder pro Sekunde sehen können, nehmen Bienen über 300 Bilder pro Sekunde wahr. Bewegungen können sie dadurch deutlich besser erkennen. Auch bei der Orientierung und der Einschätzung ihrer Geschwindigkeit hilft die schnelle Wahrnehmung.

Außerdem können Bienen die Farbe rot nicht erkennen, stattdessen sehen sie schwarz. Dafür sehen sie aber Farben aus dem ultravioletten Bereich, die Menschen nicht sehen können. Aus diesem Grund bevorzugen sie beim Bestäuben auch blaue und gelbe Blüten.

An einem Tag fliegt eine Arbeiterbiene bis zu 30 Mal aus und besucht 200 bis 300 Blüten pro Flug. Für 500 Gramm Honig fliegen sie rund 40.000 Mal aus, das entspricht einer Flugstrecke von rund 120.000 Kilometer. Das Sammelgebiet von einem Bienenvolk erstreckt sich auf ein Gebiet von fast 50 Quadratkilometern.

Das bedeutet: Für ein Glas Honig fliegen Bienen ungefähr dreimal um die Erde. Die Sammlerbienen eines Volkes können an guten Tagen mehrere Kilogramm Blütennektar zusammentragen.

Hinter Rind und Schwein gilt die Honigbiene in Deutschland als drittwichtigstes Nutztier. Angewiesen auf die Honigbienen sind circa 80 Prozent der heimischen Wild- und Nutzpflanzen. Auch in volkswirtschaftlicher Hinsicht haben Bienen einen großen Nutzen: Mit rund zwei Milliarden Euro jährlich übersteigt ihre Bestäubungsleistung den Wert der Honigproduktion in Deutschland um das 10- bis 15-fache. Zudem hängen in Deutschland rund 85 Prozent der landwirtschaftlichen Erträge im Pflanzen- und Obstbau von der Bestäubung der Honigbiene ab.

In unseren Breitengeraden gibt es über 600 verschiedene Bienenarten, von denen die meisten Wildbienen sind. Sowohl die Wildbienen als auch die Honigbienen sind in unserem Ökosystem unverzichtbar, schreibt die Arbeitsgemeinschaft der Institute für Bienenforschung in Celle. Die Bestäubungsleistung der Honigbienen ist nicht wegzudenken, während die Wildbienen wichtig für eine stabile Fruchtbildung sind.

Vor allem Wildbienen sind aufgrund fehlender Lebensräumen oder Nistmöglichkeiten sowie Überdüngung vor dem Aussterben bedroht. Eine vielfältige Wildbienenfauna und eine abwechslungsreiche Vegetation bedingen sich gegenseitig. Wildbienenarten sterben also aus, wenn Artenreichtum von Wildpflanzen nicht mehr gegeben ist. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, ist das Pflanzen von bienenfreundlichen Pflanzen wichtig. Dazu zählen zum Beispiel Lavendel, Sonnenhut und kriechender Günsel.

Imker können im Jahr zweimal Honig ernten. Das erste Mal kann im Frühjahr aus dem Nektar der früh blühenden Pflanzen wie Obstblüten und Löwenzahn die Frühtracht geerntet werden. Das zweite Mal wird nach der Blütezeit der Linden im Sommer geerntet. Laut dem Deutschen Bienenjournal liegt die durchschnittliche Erntemenge pro Bienenvolk bei 16,3 Kilogramm. Regional weichen die Erntemengen stark voneinander ab. In Bremen können etwa 19,8 Kilogramm geerntet werden, in Bayern sind es nur 14,9 Killogramm.

Insgesamt wurden von den Mitgliedern des Deutschen Imkerbundes im vergangenen Jahr 26.000 Tonnen geerntet. Der deutsche Bedarf an Honig kann damit aber nicht gedeckt werden. Pro Jahr werden 85.000 Tonnen Honig eingeführt. Jeder Bundesbürger konsumiert nach Informationen des Bundesinformationenszentrums Landwirtschaft durchschnittlich 1,1 Kilogramm Honig im Jahr.

In vielen Kleingartengebieten in Bremen und umzu herrschen gute Verhältnisse für Bienen. Trotzdem kann man sich nicht einfach einen Bienenkasten in den Garten stellen, dafür ist zunächst etwas bürokratischer Aufwand vonnöten. In Gebieten, für die es einen Bebauungsplan gibt, sind sie genehmigungspflichtig. Außerdem gilt ein Bienenkorb als „bauliche Anlage". Dafür ist eine Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde notwendig ist. In vielen Kleingartengebieten in Bremen und umzu herrschen gute Verhältnisse für Bienen. Trotzdem kann man sich nicht einfach einenin den Garten stellen, dafür ist zunächst etwas bürokratischer Aufwand vonnöten. In Gebieten, für die es einen Bebauungsplan gibt, sind sie genehmigungspflichtig. Außerdem gilt ein Bienenkorb als „bauliche Anlage". Dafür ist eine Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde notwendig ist. In Bremen und Niedersachsen muss ein Bienenstand beim Veterinäramt angemeldet werden. Außerdem muss der Stand beim Gesundheitsressort registriert werden. Beim Erwerb der Bienen muss zudem ein Gesundheitszeugnisses vorgelegt werden.