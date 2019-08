Foto: Kirsty Wigglesworth / dpa





Am 14. August bricht Greta Thunberg nach Amerika auf – mit einem Segelboot. Die Atlantiküberquerung wagt die junge Aktivistin, da sie am UN-Klimagipfel in New York und an der Weltklimakonferenz in Chile teilnehmen möchte. Eine Reise mit dem Flugzeug kam für Thunberg nicht in Frage.