Schon als Jugendlicher positioniert er sich gegen die Diktatur in der DDR. So gründet er 1989 gemeinsam mit anderen Mitstreitern ein Neues Forum und wird in Rostock dessen Sprecher. Zudem ist er Mitinitiator des kirchlichen und öffentlichen Widerstandes gegen die SED-Diktatur: Zu der Zeit leitet er unter anderem die wöchentlichen "Friedensgebete", aus denen die Protestdemonstrationen hervorgingen.