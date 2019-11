Die Hochzeit von Ringo (Timothy Boldt, links) und Easy (Lars Steinhöfel) läuft bei RTL am Dienstag, 26. November. Die "Unter uns"-Stars haben auch noch etwas anderes zu feiern: Die Serie wird 25! (TVNOW / Stefan Behrens)

Es ist der 28. November 1994: Die erste Folge von „Unter uns“ startet mit den Worten von Anna Weigel: „Chris! Chris!“ - Besagter Chris Weigel antwortet: „Hallo Schwesterherz.“ Zu diesem Zeitpunkt konnte noch niemand ahnen, dass sich diese Fernsehserie bei RTL neben „Gute Zeiten schlechte Zeiten“ ein Vierteljahrhundert halten würde. Mehr als 6.000 Folgen wurden bis jetzt gedreht, und ein Ende ist nicht in Sicht für die Bewohner des fiktiven Mietshauses Schillerallee 10.

Das 25-Jahre-Jubiläum wird bei „Unter uns“ ordentlich gefeiert: RTL hat ab Montag, 25. November, eine „Jubiläumswoche“ ausgerufen und zeigt am Dienstag, 26. November, 17.00 Uhr, die von den Fans sehnlichst erwartete Hochzeitsfolge, in der Easy und Ringo sich das Jawort geben. Wir würdigen den RTL-Dauerbrenner mit zehn kuriosen Fakten rund um das Set, die Kostüme und sogar die Essgewohnheiten der „Unter uns“-Stars.

Es läuten die Hochzeitsglocken

68 Personen am Set:

Bei dem Hochzeits-Dreh auf einem Schloss nahe Köln waren neben 22 Schauspielern auch Komparsen, Maskenbildner, Garderobieren und viele weitere Personen vom „Unter uns“ - Team dabei. Insgesamt kommt man auf 68 Personen. Laut Lars Steinhöfel alias Easy war es ganz schöner „Kraftakt“, den das Team aber super gemeistert hat.

Ein Meer aus Rosen:

Für Easy und Ringos Hochzeit mussten 80 Gestecke aus Blumen besorgt werden. Diese wurden im Set an diversen Tischen und Säulen verteilt. „Wenn alles hübsch hergerichtet ist und man eine Hochzeit auf so einem Schloss spielt, macht mein Herz vor Freude einen kleinen Sprung“, erklärt Lars Steinhöfel gegenüber RTL.

Im Kostümfundus

Kölle Alaaf:

Im Kostümrepertoire der „Unter Uns“-Produktion befinden sich allein 454 Karnevalkostüme. Zusätzlich gibt es dort auch 47 Tierkostüme. Wenn man da noch nichts Passendes gefunden hat, kann man auch eins der zehn Weihnachtsmannkostüme anziehen. Die Karnevalkostüme und alle weiteren getragenen Kostüme befüllen pro Jahr 222 Waschladungen. Auf 25 Jahre gerechnet sind das 5.550 Waschgänge.

Bis dass der Tod uns scheidet:

Momentan tragen sieben Rollen einen Ehering. Falls nicht umbedingt eine Scheidung droht und einer der Ringe abhandenkommt, gibt es für alle Fälle 22 Ersatzringe im Kostümfundus.

Wenn ich groß bin, will ich ... werden:

Für 26 verschieden Berufsgruppen hängen in Kostümfundus Outfits bereit: Egal, ob Feuerwehrmann oder Bäcker, auf 120 Kleiderstangen findet sich genügend Ausstattung für alle Eventualitäten. Jeden Tag nach der Maske müssen die Darsteller sich bestätigen lassen, dass sie auch die richtige Klamotten tragen, bevor sie das Set betreten dürfen.

In der Kantine

2.500 Badewannen:

Eine Badewanne fasst durchschnittlich 140 Liter Wasser. Am Set von „Unter uns“ werden in einem Jahre 14.000 Liter Wasser getrunken, damit könnte man hundert Badewannen befüllen. Da der RTL-Dauerbrenner dieses Jahr 25 wird, könnte man seit Start 2.500 Badewannen mit dem getrunkenen Wasser füllen.

Backe, backe Kuchen:

In der Schillerallee 10 wird in der Backstube fleißig gebacken. Die weigelschen Brötchen und Torten gelten seit 25 Jahren in „Unter uns“ als legendär. Die richtige Kantine stellt für die hungrige Crew auch einige Naschereien zur Verfügung: Jedes Jahr werden 30.000 Brötchen, Croissants, Brote und Kuchen für das Team bereit gestellt. Das heißt, seit der ersten Folge sind 750.000 Backwaren dem Heißhunger der Mitarbeiter zum Opfer gefallen.

Am Set hat alles seine Ordnung

Sechs Einfamilienhäuser:

800 Quadratmeter beträgt die Fläche der 20 festen und wechselnden Sets bei „Unter uns“. Das entspricht der Fläche von ungefähr sechs Einfamilienhäusern. Wenn man das ganze Studio einmal durchquert, kommt man an 65 Fenstern und 55 Türen vorbei. Eigentlich muss man auch 15-mal die Schuhe ausziehen, um die 15 verschiedenen Teppiche am Set nicht zu beschmutzen.

Taghell auch am Abend:

Jeden Drehtag sind von morgens bis abends 140-160 Scheinwerfer im Einsatz, damit die Schauspieler von ihrer Schokoladenseite gut beleuchtet werden. Zwei voll ausgestattete Teams filmen immer im Wechsel, deswegen ist auch die häufigste Ansage der Regie „Team 1 (oder 2), bitte ins Studio“. Falls das Licht der Scheinwerfer nicht hell genug sein sollte, kann man auch ein paar der 131 Lampen am Set anschalten.

Probier's mal mit Gemütlichkeit:

Neben 100 Stühlen, kann es sich die Besetzung von „Unter uns“ auf insgesamt 20 Sofas und sieben Betten bequem machen. Da muss man ja wirklich aufpassen nicht nach Drehschluss im Studio einzuschlafen ...