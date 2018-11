Nina Hoss (hier in "Fenster zum Sommer") arbeitete für "Barbara" bereits zum vierten Mal mit Regisseur Christian Petzold (2011 Prokino Filmverleih GmbH)

Im Wettbewerbsprogramm der Berlinale (9. bis 19. Februar) gehen zehn weitere Weltpremieren ins Rennen um einen Bären: Unter anderem wird Christian Petzolds DDR-Drama "Barbara" (Start: 3. März) mit Nina Hoss in der Hauptrolle gezeigt. Weitere deutsche Beiträge sind das Drama "Gnade" von Matthias Glasner mit Jürgen Vogel und Birgit Minichmayr sowie "Was bleibt" von Hans-Christian Schmid mit Lars Eidinger und Corinna Harfouch. Zu den vielversprechenden internationalen Beiträgen zählt Billy Bob Thorntons hochkarätig besetzte Arbeit "Jayne Mansfield's Car". Seine Ex-Frau Angelina Jolie präsentiert in der Reihe "Berlinale Special" ihr Regiedebüt "In The Land Of Blood And Honey" als Deutschlandpremiere.