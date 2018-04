Musik

CHRISTINA STÜRMER

Die österreichische Popsängerin gehört seit ihrer Teilnahme an der ORF-Castingshow «Starmania» vor zehn Jahren zu den beliebtesten Musikern in ihrer Heimat. Im April erschien mit «Ich hör auf mein Herz» ihr sechstes Studioalbum. Nun tourt die 31-Jährige durch Deutschland und gastiert unter anderem in Erfurt (17.) Rostock (20.), Oldenburg (21.) und Krefeld (26.) und Ingolstadt (30.) ( http://dpaq.de/3xh7k)