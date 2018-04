Cher trieb sich in "Burlesque" in Rotlichtmilieu herum. Jetzt soll das Kontrastprogramm kommen: Möglicherweise spielt si (2010 Sony Pictures Releasing GmbH)

Bereits in "Unzertrennlich" spielte Cher in einem Film der Farrelly-Brüder mit. Laut "Collider" wird die 64-Jährige nun erneut mit den beiden Regisseuren zusammenarbeiten und in "The Three Stooges" die Rolle einer Nonne übernehmen. Der Film soll aus drei Episoden bestehen und sich an der originalen US-Slapstickserie orientieren. Die Geschichte erzählt vom Beginn der Komikertruppe im Waisenhaus und ihrem Leben als junges Dreiergespann und endet in der Zeit, als sich die drei Komödianten als Einzelkämpfer versuchten. Über die Besetzung von Larry, Curly und Moe gibt es bisher nur Gerüchte: Benicio Del Toro ("Fear And Loathing In Las Vegas"), Andy Samberg ("Trauzeuge gesucht!") und Johnny Knoxville ("Jackass 3D") sind im Gespräch. Bobby Farrelly will aber unbedingt die perfekten Schauspieler finden: "Wir brauchen die Stimmen. Die Stooges hatten ganz spezielle Stimmen, und wir wollen so nah wie möglich an sie herankommen."