Marion Cotillard (rechts), hier mit Ken Watanabe, wurde für "Inception" schon von Christopher Nolan engagiert. Nun soll (2010 Warner Bros. Ent.)

Christopher Nolan scheint felsenfest überzeugt von seinem Cast aus "Inception": Nachdem Tom Hardy bereits als Bösewicht feststeht und Joseph Gordon-Levitt im Gespräch für eine Rolle in "The Dark Knight Rises" ist, soll nun laut "Le Figaro" möglicherweise auch Marion Cotillard darin mitspielen. Noch bevor die Dreharbeiten zu Nolans letztem "Batman"-Film begonnen haben, denkt der Regisseur laut "Vulture" übrigens schon über ein neues Projekt nach. Angeblich soll es ein Biopic über den Großerben und Flugzeugnarr Howard Hughes werden. Bereits dreimal wurde das Leben des Unternehmers verfilmt, zuletzt 2004 in Martin Scorseses "Aviator". Nolans Version soll anonymen Insidern zufolge 2012 gedreht und 2014 veröffentlicht werden. Der Fokus läge aber nicht wie in "Aviator" auf den frühen Jahren Hughes', sondern auf seinem späteren, durch viele Marotten gezeichneten Leben. Dass Nolan auch auf Leonardo DiCaprio, seinen Protagonisten aus "Inception", zurückgreift, ist unwahrscheinlich. Er verkörperte Howard Hughes bereits in Scorseses Fassung.