Die Deutschen wollen ihr Heim vor allem zu Unterhaltungszwecken vernetzen. (Samsung)

Intelligentes Wohnen: Immer mehr Deutsche wollen die elektronischen Geräte in ihrem Haushalt miteinander verbinden. Wie der Branchen-Verband Bitkom mitteilt, haben laut einer Forsa-Studie zwar erst sechs Prozent von 1.000 Befragten ihr Heim vernetzt, doch gut 40 Prozent spielen mit dem Gedanken, ihr Zuhause umzurüsten. "Heimvernetzung steht in Deutschland vor dem Durchbruch und wird in den kommenden Jahren zum Milliardenmarkt", so der Bitkom-Experte Michael Schidlak. Von Interesse sind hauptsächlich Internet- und TV-Empfang in allen Räumen sowie der Zugriff auf gespeicherte Musik, Fotos und Videos. Durch den neuen Standard "DLNA" können Geräte unterschiedlicher Hersteller miteinander verbunden werden, mit dem Ziel, die Steuerung bald auch von unterwegs übernehmen zu können. Doch nach wie vor mangelt es an nötigen Informationen: Vier Fünftel der Befragten wissen zu wenig oder überhaupt nichts über den Nutzen und die Möglichkeiten der Heimvernetzung. Aus diesem Grund stellt Bitkom für interessierte Verbraucher einen Leitfaden zur Verfügung.