"The Green Wave" zeigt die Umstände der grünen Revolution im Iran von 2009 auf. (Camino)

Ali Samadi Ahadi wagte sich stets an heikle Themen: Zusammenprall von Kulturen ("Salami Aleikum"), Kindersoldaten ("Lost Children") und nun die Revolution im Iran. "The Green Wave" zeigt auf ungewöhnliche Weise die Hintergründe der Proteste, die im Zuge der Präsidentschaftswahlen 2009 ausbrachen. "Es brauchte wirklich Wochen, bis ich aus diesem taumelnden Zustand herauskam und den Entschluss fasste, das zu machen, was ich am besten kann: einen Film über die iranischen Ereignisse im Sommer 2009." In Form eines Motion Comics dreht sich die Geschichte um die Studenten Kaveh und Azadeh, deren Erlebnisse auf realen Blogs basieren. Die animierten Szenen werden mit Interviews von iranischen Persönlichkeiten und Menschenrechtlern verknüpft. Hinzu kommen zahlreiche Handyvideos, die die Gewalt und Brutalität des Regimes Mahmud Ahmadinedschads verdeutlichen. Allgegenwärtig ist die Farbe Grün, die während der Demonstrationen als Erkennungszeichen der Opposition galt und Symbol der Bewegung wurde. "The Green Wave" läuft ab 24. Februar in ausgewählten Kinos.