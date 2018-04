US-Schauspieler Bruce Willis wird voraussichtlich in einem Remake des Thrillers «Ein Mann sieht rot» aus dem Jahr 1974 mitspielen. Foto: Britta Pedersen (dpa)

Dem Kinoportal "Deadline.com" zufolge sollen die Dreharbeiten im Sommer beginnen. Der geplante Film ist ein Remake des Thrillers von 1974 mit Action-Star Charles Bronson (englischer Titel: "Death Wish"). Darin schließt sich ein normaler Bürger nach einem Überfall auf seine Frau und seine Tochter einer bewaffneten Selbstschutzgruppe an und rechnet mit den Angreifern ab. Bronson trat bis 1994 in vier "Death Wish"-Fortsetzungen auf.

Hollywood plant schon lange ein Remake. Zeitweise waren die Regisseure Joe Carnahan ("The Grey - Unter Wölfen") und Gerardo Naranjo ("Miss Bala") im Gespräch. Willis spielte zuletzt 2013 in "Stirb langsam - ein guter Tag zum Sterben" den New Yorker Polizisten John McClane. Er soll auch bei dem geplanten Prequel "Die Hard: Year One" an Bord sein. (dpa)