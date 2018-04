«Ein Tick anders» (dpa)

Verschmitzt erzählt er die Geschichte des Teenagers Eva (Jasna Fritzi Bauer). Die 16-jährige leidet am Tourette-Syndrom, also an ungewollten Zuckungen im Gesicht und des Körpers und dem zwanghaften Ausstoßen von Schimpfwörtern. Zusammen mit einem höchst eigenwilligen Onkel (Stefan Kurt) erlebt sie ein fröhliches Abenteuer um einen Bankraub und andere Alltäglichkeiten. Frei von vordergründiger Aufklärung bietet der Film beste Familienunterhaltung.

(Ein Tick anders, Deutschland 2011, 85 Min., FSk ab 6, von Andi Rogenhagen, mit Jasna Fritzi Bauer, Stefan Kurt) (dpa)