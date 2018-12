Die Komplettbox der "Millennium"-Trilogie soll auf DVD und Blu-ray Disc endlich auch nennenswertes Bonusmaterial enthalt (Warner / NFP)

Endlich Extras: Der letzte Teil der Verfilmungen von Stieg Larssons "Millennium"-Trilogie erscheint am 4. Oktober auf DVD und Blu-ray Disc. "Vergebung" wird sowohl als Einzeltitel als auch als Teil der "Millennium"-Box zusammen mit "Verblendung" und "Verdammnis" auf DVD und Blu-ray Disc veröffentlicht. Und endlich sollen die düsteren Schwedenkrimis auch Extras (nur in der "Millennium"-Box) enthalten: Die bisherigen Heimkinoveröffentlichungen waren sehr spartanisch ausgestattet. Für den Herbst wurden mehr als zwei Stunden Extras auf einer Bonus-Disc, unter anderem ausführliche Interviews, eine Doku über Stieg Larsson und ein Making Of, versprochen.