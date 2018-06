George Clooney (hier in "The Ides Of March - Tage des Verrats") befasst sich als nächstes mit Kunstraub während des Zwei (Tobis Film)

Anspruchsvolle Projekte sind genau sein Metier: Nach "The Ides Of March - Tage des Verrats" widmet sich George Clooney als Drehbuchautor und Regisseur der Leinwandadaption des Buches "The Monuments Men: Allied Heroes, Nazi Thieves, and the Greatest Treasure Hunt in History". Der Stoff dreht sich um eine Gruppe britischer und US-amerikanischer Museumsdirektoren und Kuratoren, die als "Monuments Men" während des Zweiten Weltkriegs von den Nazis erbeutete beziehungsweise zur Zerstörung vorgesehene Kunstschätze ausfindig machen und bewahren. "Monuments Men", wie der Film heißen soll, wird Clooneys bislang teuerste Regiearbeit. Der Schauspieler übernimmt zudem auch eine Rolle in dem Drama.