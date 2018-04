Am 11. März 2011 wurde die japanische Präfektur Fukushima verwüstet: Erst ein Erdbeben, dann ein Tsunami und schließlich eine Atomkatastrophe. Rund 18 500 Menschen starben. Nun setzt die Regisseurin Doris Dörrie den Toten ein filmisches Denkmal.

Rosalie Thomass als Marie (l) und Kaori Momoi als Satomi in dem Film «Grüße aus Fukushima». (dpa)

"Grüße aus Fukushima" erzählt in Schwarz-Weiß-Bildern die Geschichte einer jungen Deutschen, gespielt von Rosalie Thomass, die mit einer alten Geisha in deren zerstörtes Haus zurückkehrt. Beide Frauen kämpfen mit ihren Erinnerungen - Marie trauert ihrer großen Liebe nach, die Japanerin Satomi kann den Tod ihrer Geisha-Schülerin nicht verwinden.

Dörrie hatte die Region ein halbes Jahr nach dem Unglück besucht. Auf die Idee zu dem Film brachte sie ein alter Mann, den sie dort sah und der fassungslos auf den Trümmern seines Hauses stand.

(Grüße aus Fukushima, Deutschland 2016, 102 Min., FSK ab 12, von Doris Dörrie, mit Rosalie Thomass, Kaori Momoi und Moshe Cohen) (dpa)

Ein Themenabend zu den politischen, medizinischen und ökologischen Folgen der Fukushima-Katastrophe beginnt an diesem Donnerstag, 10. März, um 19 Uhr im Haus im Park am Klinikum Ost, Züricher Straße 40. Als Referenten kommen die Journalistin Riho Taguchi, Lars Pohlmeier von der Organisation „Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges – Ärzte in sozialer Verantwortung“ sowie der Publizist Reimar Paul. Der Themenabend gehört zum Rahmenprogramm der Ausstellung „Incidents – Zwischenfälle“, die in der Galerie im Park noch bis zum 19. Juni zu sehen ist. (xos)