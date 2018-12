Breitband-Rekord: Über sein Glasfaserkabelnetz erreichte das Schweizer Unternehmen Cablecom eine Übertragungsgeschwindig (Cablecom)

Dem Schweizer Kabelnetzbetreiber Cablecom ist es während eines Testversuchs in Zürich erstmals gelungen, über das unternehmenseigene Glasfaserkabelnetz eine Internetgeschwindigkeit von 1,37 Gigabit pro Sekunde zu erreichen. Das entspräche einer Datenübertragungsrate, die 70-mal schneller ist als die schnellste DSL-Verbindung. Ein kompletter HD-Film ließe sich auf diese Weise in weniger als 20 Sekunden herunterladen. Die kommerzielle Einführung des Rekordinternettempos sei allerdings noch nicht in Sicht, so Cablecom. Bislang gebe es hierfür keine kompatiblen Modems und Endgeräte.