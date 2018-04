Kurioses

Kunstaktion: Vermeintlicher Pottwal am Rheinufer

Ein gestrandeter Pottwal am Rhein in Duisburg? Künstler haben anlässlich eines Kulturfestivals eine täuschend echte Skulptur aus Aluminium und Kunststoff am Ufer abgesetzt.