Kurt Russell (hier in "Death Proof", auf DVD und Blu-ray Disc erhältlich) gibt in seiner nächsten Rolle einen draufgänge (Senator)

Wo Kurt Russell ("Death Proof - Todsicher") draufsteht, ist nicht selten Action drin: Im Gangsterfilm "The Black Marks" wird der 60-Jährige den Kunstdieb und Draufgänger Crunch Calhoun spielen, der einen letzten Coup landen will. Mit seinem Bruder Nicky, den Matt Dillon ("Takers") verkörpert, plant er den Diebstahl eines wertvollen antiken Buchs. Allerdings verfolgt jeder der beiden eigene Ziele, und der Plan droht zu scheitern. Bevor Russell sich jedoch als Bücherdieb versucht, wird er in dem Drama "Touchback" (Start noch nicht bekannt) zu sehen sein. Zudem ersetzt er den zunächst für die Rolle vorgesehenen Kevin Costner in Quentin Tarantinos neuem Film "Django Unchained", der Ende 2012 in die Kinos kommt. Dillons aktuelles Projekt ist "Lovelace", ein Biopic über die Pornodarstellerin Linda Lovelace ("Deep Throat"). Wann die Dreharbeiten zu "The Black Marks" starten, ist noch nicht bekannt.