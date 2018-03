LG stellt auf der CES ein Heimkinosystem vor, das sowohl optisch als auch akustisch drei Dimensionen darstellt. (LG)

3D-Video? Ein alter Hut. 3D-Audio, das ist die Zukunft! Findet zumindest der Elektronikhersteller LG. Der koreanische Konzern will in diesem Jahr vier Heimkinosysteme vorstellen, die nicht nur über 3D-Bildschirme verfügen, sondern auch über ein 9.1-Soundsystem. Zusätzlich zu den üblichen fünf Lautsprechern plus Subwoofer ergänzen noch vier aufrecht stehende Boxen das System, die den Ton nach oben abgeben und so das Klangfeld erweitern. Außerdem überprüft eine sogenannte "3D Sound Zooming"-Technologie ständig die Tiefe unterschiedlicher Objekte auf dem Bildschirm und passt den Ton daran an: Pop-Out-Effekte etwa sollen für den Zuschauer auch näher klingen als der Rest des Geschehens. Laut LG funktioniert die Technik in Verbindung mit "LG Cinema 3D TV"-Geräten. Ob sie auch mit anderen Geräten kompatibel ist, ließ der Hersteller offen.