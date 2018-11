Steht vielleicht bald mit Action-Kollege Sylvester Stallone vor der Kamera: Arnold Schwarzenegger (hier in "Terminator") (Twentieth Century Fox)

Mögliche Teamarbeit zweier Action-Ikonen: Wie der US-Blog "AICN" berichtet, planen Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone einen gemeinsamen Film. In "The Tomb" spielt Stallone den Hochsicherheits-Experten Ray Breslin, der von Unbekannten in einem Spezialgefängnis inhaftiert wird. Um die Verschwörer zu stellen, muss er ausbrechen. Ursprünglich sollte Bruce Willis diesen Part übernehmen, sprang jedoch ab. Schwarzenegger, der als Ersatz angedacht war, gab dem Actionthriller "The Last Stand" den Vorzug - sodass Stallone ins Spiel kam. Offenbar kann sich Schwarzenegger nun jedoch vorstellen, in einer anderen Rolle an der Seite Stallones zu agieren. Wann die Dreharbeiten beginnen, ist noch nicht bekannt - nachdem Antoine Fuqua ("Training Day") das Handtuch warf, hat das Projekt zurzeit keinen Regisseur.