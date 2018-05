"Männerherzen ... und die ganz ganz große Liebe" mit Justus von Dohnányi (links) und Til Schweiger wird am 20. Januar mi (2011 Warner Bros. Ent.)

Große Auszeichnung für Regisseur Simon Verhoeven: Sein Erfolgsfilm "Männerherzen ... und die ganz ganz große Liebe" erhält bei der diesjährigen Preis-Gala zur Verleihung der Bayerischen Filmpreise die begehrte Publikumsauszeichnung. Die Zuschauer des BR-Filmmagazins "Kino, Kino" und die Hörer von Bayern 3 hatten sich für die stargespickte Komödie entschieden, die zusammen mit den vier besucherstärksten Kinofilmen des Jahres 2011 zur Auswahl gestanden war. Verhoeven werde den Preis auf der festlichen Gala am Freitag, 20. Januar, im Münchner Prinzregententheater persönlich entgegennehmen, heißt es in Medienberichten. Der Ensemblefilm "Männerherzen 2" mit Florian David Fitz und Til Schweiger hatte mehr als 1,3 Millionen Besucher in die deutschen Kinos gelockt. Der BR überträgt die Gala am Freitag, 20. Januar, ab 19.00 Uhr live.