Matthew McConaughey hat seinem Körper viel zugemutet. Foto: Ettore Ferrari (dpa)

«Die Botschaft, die ich habe, ist die, dass unser Körper sehr viel belastbarer ist, als wir glauben», sagte der Hollywood-Star der «Süddeutschen Zeitung» (Samstag). «Die Energie sublimiert sich. So wie man sagt, dass Menschen, die ihr Gehör verlieren, an Sehkraft gewinnen.» In dem Maß, in dem sein Körper Kraft eingebüßt habe, sei er geistig stärker geworden. Er sei hungrig nach Informationen gewesen und mit drei Stunden Schlaf ausgekommen. Die Transformation sei «furchterregend» gewesen, aber auch schön. Doch auch der Weg zurück sei gut: «Ich bin erstaunt, wie elastisch ich bin, wie sich alles erneuert.»