"Empire Me" stellt sechs Mikronationen vor, die nach ihren eigenen Regeln und Grundsätzen leben. (Real Fiction Filme)

"Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt": Was bei Pippi Langstrumpf funktioniert, klappt auch in der Realität, wie die Kinodokumentation "Empire Me" zeigt. Regisseur Paul Poet stellt in seinem Film sechs von weltweit 500 Mikronationen vor, die sich von der Gesellschaft abgespalten haben und nach ihren eigenen Regeln und Vorstellungen leben. Eine davon ist das Fürstentum von Sealand, das auf einer Flugabwehrplattform mitten in der Nordsee liegt. Seit 1967 ist es unabhängig und betreibt inzwischen Server für einige illegale Websites. Auch die schwimmenden Städte von Serenissima, die kommunenartige Gemeinschaft ZeGG und der Freistaat Christiania werden von Poet porträtiert. Am 19. Januar startet der Dokumentarfilm in ausgesuchten Kinos.