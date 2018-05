Meryl Streep war zuletzt in "Wenn Liebe so einfach wäre" (auf DVD und Blu-ray Disc erhältlich) zu sehen. (Universal)

Meryl Streep wurde schon 16-mal für den Oscar nominiert und gewann zwei Goldjungen, Tina Fey war die erste weibliche Chefredakteurin von "Saturday Night Live": Die Schauspiel-Legende und der Comedy-Star werden demnächst gemeinsam vor der Kamera stehen. "Mommy & Me" soll eine Mutter-Tochter-Beziehung in allen Lebenslagen beleuchten, wie "The Hollywood Reporter" berichtet. Die Regie übernimmt Stanley Tucci, der gemeinsam mit Streep in "Der Teufel trägt Prada" vor der Kamera stand. Eventuell wird er in "Mommy & Me" auch als Darsteller auftreten. Mehr Details gelangten bisher noch nicht an die Öffentlichkeit. Klar ist, dass Tina Fey ("Date Night") Streeps Tochter spielen wird, obwohl sie in einem Interview einmal verriet: "Ich würde gerne Meryl Streeps Mutter spielen."